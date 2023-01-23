『三線ソフトケース 紺【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 21時 09分に出品され03月22日 21時 09分に終了予定です。即決価格は7,626円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
三線ソフトケース 紺
【商品説明】
・ケース
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・三線付属品
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7626円
996 入札履歴
終了
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