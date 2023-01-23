『ジェラートピケ キャットアンドドッグ CAT&DOG ベビモコベッド PAGG229502 BLU F【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 15時 13分に出品され03月04日 15時 13分に終了予定です。即決価格は7,626円に設定されています。現在984件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジェラートピケ キャットアンドドッグ CAT&DOG ベビモコベッド PAGG229502 BLU F



【商品説明】

・メイン素材: 100% 不明



【サイズ】

高さ : 22.90 cm

横幅 : 30.70 cm

奥行 : 59.50 cm

重量 : 1.03 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。