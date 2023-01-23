『パナソニック 10個セット コンパクト形蛍光灯 《ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)》 13W ナチュラル色(3波長形昼白色) FD【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 12時 29分に出品され03月06日 12時 29分に終了予定です。即決価格は7,626円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パナソニック 10個セット コンパクト形蛍光灯 《ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)》 13W ナチュラル色(3波長形昼白色) FDL13EX-N_set



【商品説明】

・4本ブリッジタイプのツイン蛍光灯(コンパクト形蛍光灯)です。

・お得なケース販売(10個セット)です。