『パナソニック 10個セット コンパクト形蛍光灯 《ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)》 13W ナチュラル色(3波長形昼白色) FD【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 12時 29分に出品され03月06日 12時 29分に終了予定です。即決価格は7,626円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パナソニック 10個セット コンパクト形蛍光灯 《ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)》 13W ナチュラル色(3波長形昼白色) FDL13EX-N_set
【商品説明】
・4本ブリッジタイプのツイン蛍光灯(コンパクト形蛍光灯)です。
・お得なケース販売(10個セット)です。
パナソニック 屋内・屋外兼用ハイビーム電球 散光形 100形 E26口金 BF110V80W/D
¥ 7618
LEDコーンライト 80W コーン型 LED 電球12800lm 超高輝度コーン型 LED照明e39 led電球 LED水銀灯コーン型 le
¥ 7616
逆富士形 従来天井直付 40形×2灯相当 一体型 LED蛍光灯 3000K-6000K (昼光色6000K)
¥ 7616
片側給電仕様 広配光320° LED蛍光灯 40w形 led直管蛍光灯 2800ルーメン 完全節電タイプ 16W（40W型 ）T8 G13
¥ 7611
東芝 メロウライン直管蛍光ランプ32W形 3波長形昼白色 10本パック FHF32EX-N-H 10P
¥ 7605
森山産業 キセノンボーライト 40W フロスト FL15Wサイズ 432mm LD40W15BF
¥ 7605
東芝 ネオボールZ 電球形蛍光ランプ 電球60ワットタイプ 電球色 EFD15EL/13-Z
¥ 7602
パナソニック パルックボールプレミア D15形 電球色 電球60形タイプ 口金直径26mm 810 lm EFD15EL10H2
¥ 7602
エコリカ コンパクト蛍光灯型LED ECL-FHT32FN(昼白色相当) ECL-FHT32FN
¥ 7599
東芝 LEDユニット交換形ダウンライト用 LEDユニット 高効率タイプ 広角タイプ 2500シリーズ 水銀ランプ100W器具相当 昼白色(5
¥ 7596
パナソニック 10個セット コンパクト形蛍光灯 《ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)》 13W ナチュラル色(3波長形昼白色) FD
¥ 7593
パナソニック パルックボールプレミア D25形 クール色 電球100形タイプ 口金直径26mm 1310 lm EFD25ED20H
¥ 7589
NEC ケース販売 25本セット 直管蛍光灯 ライフルック HG グロースタータ形 20W 3波長形昼光色 FL20SEX-D-HG2_set
¥ 7588
シルバー 殺菌灯用器具 笠なし型照明器具(トラフ) GL10形×1 GL10用 100V グロースタート式 低力率 1灯用 50Hz/60H
¥ 7587
パナソニック 蛍光灯コンパクト ＦＨＰランプ３２形 昼白色１０本
¥ 7587
Yintemei LEDライト スイッチ付き一体型LED蛍光灯 40W形 昼光色 2500LM 配線工事不要 T5 直管蛍光灯 倉庫 工場 天井
¥ 7586
LEDユニットフラット形小形シーリングライト◆ランプ別売 LEDG85011
¥ 7585
EPSON プロジェクター交換用ランプ 純正 ELPLP78
¥ 7583
落札価格7626円
205 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！