『バボラ (Babolat) BACKPACK PURE STRIKE (バックパック ピュアストライク) テニス用 ホワイト/レッド 32×【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 05時 44分に出品され04月14日 05時 44分に終了予定です。即決価格は7,626円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バボラ (Babolat) BACKPACK PURE STRIKE (バックパック ピュアストライク) テニス用 ホワイト/レッド 32×
【商品説明】
・サイズ : 32×77×20 cm・ポケットの数 : ノートパソコン用ポケット 1つ メインコンパートメント 1つ ラケットコンパートメント 1つ アクセサリーポケット 1つ
・ストラップの数 : 2
・ハンドルの数 : 2
・収納スペースの数 : 1
・収納量 : ラケット3本・容量 : 32L
【サイズ】
高さ : 10.70 cm
横幅 : 36.79 cm
奥行 : 77.40 cm
重量 : 690.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7626円
51 入札履歴
終了
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