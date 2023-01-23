『ザ・ノース・フェイス ショートパンツ メンズ エンデュリスレーシングショーツ NB42380 K THE NORTH FACE ノースフェイス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 10分に出品され03月08日 18時 10分に終了予定です。即決価格は7,625円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：K( ブラック )
サイズ(cm)：
M ( ウエスト囲/64、股下/18、脇丈/43、裾幅/30 )
L ( ウエスト囲/67、股下/19、脇丈/45、裾幅/31 )
XL ( ウエスト囲/70、股下/20、脇丈/47、裾幅/32 )
※製品によって仕上りサイズに多少の誤差がありますのでご了承下さいませ。
素材：
身生地/Recycled Polyester Stretch Woven DWR（ポリエステル86％、ポリウレタン14％）
ウエスト/Nylon 2way Tricot Dry Touch（ナイロン68％、ポリウレタン32％）
原産国：ベトナム
機能：高ストレッチ素材のウエスト切替による高いフィット性／ウエストに6つのメッシュポケット／左右脇ポケット／ウエストスピンドル表裏両出し仕様／リフレクターロゴ
特徴：
はっ水機能
Wストレッチ素材使用
静電ケア設計/
静電気の発生を抑える部材を使用し、静電ケアに配慮。
GREEN MATERIAL/リサイクル原料や植物由来原料など環境への負荷を抑えた素材。
検索ワード： ランニングウェア 短パン トレーニングパンツ スポーツウェア ハーフパンツ ハーパン ショーパン
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落札価格7625円
806 入札履歴
終了
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