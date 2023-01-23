ザ・ノース・フェイス ショートパンツ メンズ エンデュリスレーシングショーツ NB42380 K THE NORTH FACE ノースフェイス【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

カラー：K( ブラック )

サイズ(cm)：

M ( ウエスト囲/64、股下/18、脇丈/43、裾幅/30 )

L ( ウエスト囲/67、股下/19、脇丈/45、裾幅/31 )

XL ( ウエスト囲/70、股下/20、脇丈/47、裾幅/32 )

※製品によって仕上りサイズに多少の誤差がありますのでご了承下さいませ。

素材：

身生地/Recycled Polyester Stretch Woven DWR（ポリエステル86％、ポリウレタン14％）

ウエスト/Nylon 2way Tricot Dry Touch（ナイロン68％、ポリウレタン32％）

原産国：ベトナム

機能：高ストレッチ素材のウエスト切替による高いフィット性／ウエストに6つのメッシュポケット／左右脇ポケット／ウエストスピンドル表裏両出し仕様／リフレクターロゴ

特徴：

はっ水機能

Wストレッチ素材使用

静電ケア設計/

静電気の発生を抑える部材を使用し、静電ケアに配慮。

GREEN MATERIAL/リサイクル原料や植物由来原料など環境への負荷を抑えた素材。





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