『TUNEWEAR ALMIGHTY DOCK C1 マルチUSB-Cハブ Ethernet HDMI 4K PD対応 シルバー TUN-OT【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 16時 22分に出品され04月02日 16時 22分に終了予定です。即決価格は7,624円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TUNEWEAR ALMIGHTY DOCK C1 マルチUSB-Cハブ Ethernet HDMI 4K PD対応 シルバー TUN-OT



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 19.30 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。