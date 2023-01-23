『輸入盤 JUDEE SILL / JUDEE SILL [2LP]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 10時 49分に出品され04月14日 10時 49分に終了予定です。即決価格は7,624円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:2LP 【輸入盤】 洋楽ポップス 発売日:2017/06/30 登録日:2017/04/06 ジュディー・シル ジュディー・シル 内容:［LP 1 ＆ 2］1. Crayon Angels （Remastered Version）2. The Phantom Cowboy （Remastered Version）3. The Archetypal Man （Remastered Version）4. The Lamb Ran Away With The Crown （Remastered Version）5. Lady-O （Remastered Version）6. Jesus Was A Cross Maker7. Ridge Rider （Remastered Version）8. My Man On Love （Remastered Version）9. Lopin’ Along Thru The Cosmos （Remastered Version）10. Enchanted Sky Machines （Remastered Version）