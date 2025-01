輸入盤 JUDEE SILL / JUDEE SILL [2LP]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

種別:2LP 【輸入盤】 洋楽ポップス 発売日:2017/06/30 登録日:2017/04/06 ジュディー・シル ジュディー・シル 内容:[LP 1 & 2]1. Crayon Angels (Remastered Version)2. The Phantom Cowboy (Remastered Version)3. The Archetypal Man (Remastered Version)4. The Lamb Ran Away With The Crown (Remastered Version)5. Lady-O (Remastered Version)6. Jesus Was A Cross Maker7. Ridge Rider (Remastered Version)8. My Man On Love (Remastered Version)9. Lopin’ Along Thru The Cosmos (Remastered Version)10. Enchanted Sky Machines (Remastered Version)