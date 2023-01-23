『スノーピーク(snow peak) 和鉄ダッチオーブン収納ケースM CS-420BR【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 03時 54分に出品され05月07日 03時 54分に終了予定です。即決価格は7,624円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スノーピーク(snow peak) 和鉄ダッチオーブン収納ケースM CS-420BR
【商品説明】
・サイズ:直径310×H210mm材質:6号帆布(パラフィン・PU加工)、アクリルテープ(中芯・PP)、ベニヤ板、ナイロンメッシュ
・和鉄ダッチオーブン専用オプション類です。
・製品型番:CS420BR
・重量:約880g
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 23.40 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 1.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7624円
208 入札履歴
終了
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