『OPPO Enco Free2 ホワイト ワイヤレス イヤホンDynaudioコラボ ノイズキャンセリング パーソナライズ マルチ接続 最大【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 11時 44分に出品され03月30日 11時 44分に終了予定です。即決価格は7,624円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OPPO Enco Free2 ホワイト ワイヤレス イヤホンDynaudioコラボ ノイズキャンセリング パーソナライズ マルチ接続 最大
【商品説明】
・【あなたの聴こえ方に合わせて音質をチューニング】 聞こえ方に合わせて音質を調整するので、あなたに最適な音質で音楽を楽しめます。? 北欧の高級スピーカーブランド 「Dynaudio」社と共同での音作りにより、各楽器の自然な音色をクリアに再現します。
・【あなた向けのノイズキャンセリング効果】あなたの耳の構造やイヤーピースの装着状態を検知して、最適なノイズキャンセリング効果を自動的に調整します。? また、ノイズキャンセリングの処理方法を向上させる、まったく新しい 3 コア チップを搭載することにより、業界トップクラスの最大 42 dBの周囲ノイズ をカットします。
・【あなた専用のサウンドイコライザー
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 13.80 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7624円
16 入札履歴
終了
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