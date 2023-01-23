OPPO Enco Free2 ホワイト ワイヤレス イヤホンDynaudioコラボ ノイズキャンセリング パーソナライズ マルチ接続 最大【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

OPPO Enco Free2 ホワイト ワイヤレス イヤホンDynaudioコラボ ノイズキャンセリング パーソナライズ マルチ接続 最大



【商品説明】

・【あなたの聴こえ方に合わせて音質をチューニング】 聞こえ方に合わせて音質を調整するので、あなたに最適な音質で音楽を楽しめます。? 北欧の高級スピーカーブランド 「Dynaudio」社と共同での音作りにより、各楽器の自然な音色をクリアに再現します。

・【あなた向けのノイズキャンセリング効果】あなたの耳の構造やイヤーピースの装着状態を検知して、最適なノイズキャンセリング効果を自動的に調整します。? また、ノイズキャンセリングの処理方法を向上させる、まったく新しい 3 コア チップを搭載することにより、業界トップクラスの最大 42 dBの周囲ノイズ をカットします。

・【あなた専用のサウンドイコライザー



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。