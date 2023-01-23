『バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー ディグニクス 09C 粘着性 ハイテンション 裏ソフト 06070 レッド 特厚 ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 11時 44分に出品され03月30日 11時 44分に終了予定です。即決価格は7,624円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー ディグニクス 09C 粘着性 ハイテンション 裏ソフト 06070 レッド 特厚 ブラック
【商品説明】
・カラー:ブラック(278)
・スピン:13
・スポンジ硬度:44 スポンジ厚:アツ
・タイプ:粘着性ハイテンション裏ラバー
・テクノロジー:ハイテンション、スプリング スポンジX スピード:13
【サイズ】
高さ : 1.20 cm
横幅 : 17.70 cm
奥行 : 20.30 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7624円
681 入札履歴
終了
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