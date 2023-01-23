『バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー ディグニクス 09C 粘着性 ハイテンション 裏ソフト 06070 レッド 特厚 ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 11時 44分に出品され03月30日 11時 44分に終了予定です。即決価格は7,624円に設定されています。現在681件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バタフライ(Butterfly) 卓球 ラバー ディグニクス 09C 粘着性 ハイテンション 裏ソフト 06070 レッド 特厚 ブラック



【商品説明】

・カラー:ブラック(278)

・スピン:13

・スポンジ硬度:44 スポンジ厚:アツ

・タイプ:粘着性ハイテンション裏ラバー

・テクノロジー:ハイテンション、スプリング スポンジX スピード:13



【サイズ】

高さ : 1.20 cm

横幅 : 17.70 cm

奥行 : 20.30 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。