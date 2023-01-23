『WINTECH フリップクロック（パタパタ時計）ブラック（BK) FPC-2【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 01時 22分に出品され03月10日 01時 22分に終了予定です。即決価格は7,624円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

WINTECH フリップクロック（パタパタ時計）ブラック（BK) FPC-2



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 21.40 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。