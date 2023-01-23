『WINTECH フリップクロック（パタパタ時計）ブラック（BK) FPC-2【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 01時 22分に出品され03月10日 01時 22分に終了予定です。即決価格は7,624円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WINTECH フリップクロック（パタパタ時計）ブラック（BK) FPC-2
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 21.40 cm
奥行 : 27.60 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7624円
148 入札履歴
終了
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