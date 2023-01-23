『Lulus プリザーブドフラワー プルメリアフォトフレーム サイズ幅22cm長さ4cm高さ15cm ブルー Lulus-387【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 03時 29分に出品され04月18日 03時 29分に終了予定です。即決価格は7,624円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Lulus プリザーブドフラワー プルメリアフォトフレーム サイズ幅22cm長さ4cm高さ15cm ブルー Lulus-387



【商品説明】

・個装:専用ギフトボックス

・本体サイズ:フォトフレーム本体/22×4×15cm

・適合写真サイズ/L版(127×89mm)



【サイズ】

高さ : 11.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。