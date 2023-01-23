『指輪 K5ピンキーリング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 12時 16分に出品され04月12日 12時 16分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:74574148
ショップ:NOJESS，ノジェス
ブランド:NOJESS，ノジェス
商品名:K5ピンキーリング
カテゴリ:アクセサリー>リング
ブランド品番:30232111013
素材:K5
カラー:イエローゴールド
サイズ:#3，#5
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¥ 7623
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落札価格7623円
176 入札履歴
終了
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