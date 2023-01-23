『指輪 K5ピンキーリング【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 12時 16分に出品され04月12日 12時 16分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:74574148

ショップ:NOJESS，ノジェス

ブランド:NOJESS，ノジェス

商品名:K5ピンキーリング

カテゴリ:アクセサリー>リング

ブランド品番:30232111013

素材:K5

カラー:イエローゴールド

サイズ:#3，#5

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ 指輪

K5ピンキーリング