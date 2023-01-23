『ki-gu-mi 金閣寺 カラーバージョン - 小学生 から 大人 まで 楽しめる 木製 3D 立体パズル DIY 工作キット - 男の子 女の子 の【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 07時 55分に出品され04月14日 07時 55分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【商品概要】
【建造物シリーズ】大人気のki-gu-miウッドパズルに金閣寺カラーバージョンが新登場！世界遺産にも指定されているその姿は細部まで拘りぬいて再現されています。
【初心者にも簡単】木のシートには切れ目が入っており、シートから簡単にはパズルピースを抜き出し可能。組み立て方法はプラモデルと同様イラストで分かりやすく表記。
【おうち時間をお子さんと】子供も大人もたまにはゲームやスマホから離れて、一緒に3D立体パズルで工作タイム！
【木のシートから】kigumiシリーズはパッケージに入ったシートからパズルピースを切り抜いて組み立てるウッドパズル 。ノリやテープは使わない手軽な組み立てキットです。
【プレゼントに最適】子供からクラフト好きな大人まで楽しめるため、クリスマスや誕生日のプレゼント、さらにはパーティーの景品やミニチュア好きな女の子にもオススメ!
【商品説明】
「作る」「飾る」「使う」木製立体パズル ki-gu-mi ( キグミ ) シリーズ
立体パズル 木製 フォルクスワーゲン T1 キャンパーバン 難易度4 パズル 立体 大人 おもちゃ ワーゲン かっこいい 外車 誕生日 男性 父の日 ギフト プレゼント
¥ 7623
ki-gu-mi 金閣寺 カラーバージョン - 小学生 から 大人 まで 楽しめる 木製 3D 立体パズル DIY 工作キット - 男の子 女の子 の
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落札価格7623円
10 入札履歴
終了
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