『幕末佐賀藩の科学技術 下【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 17時 45分に出品され03月30日 17時 45分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本 ISBN:9784866029498 「幕末佐賀藩の科学技術」編集委員会／編 出版社:岩田書院 出版年月:2016年02月 サイズ:432，4P 22cm 人文 ≫ 日本史 [ 日本近世史 ] バクマツ サガハン ノ カガク ギジユツ 2 ヨウガク セツシユ ト カガク ギジユツ ノ ハツテン 登録日:2023/02/07 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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落札価格7623円
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