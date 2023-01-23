『経済センサス-活動調査報告 平成24年第7巻その2【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 11時 44分に出品され03月10日 11時 44分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本 ISBN:9784864990011 総務省統計局／編 経済産業省大臣官房調査統計グループ／編 日本統計協会／編集 経済産業調査会／編集 経済産業統計協会／編集 出版社:経済産業統計協会 出版年月:2014年05月 サイズ:35，567P 30cm 経済 ≫ 統計学 [ 統計資料・刊行物 ] ケイザイ センサス カツドウ チヨウサ ホウコク 2012-7-2 2012-7-2 オロシウリギヨウ コウリギヨウ ニ カンスル シユウケイ サンギヨウヘン／トドウ／フケンヒヨウ 登録日:2014/06/04 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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落札価格7623円
427 入札履歴
終了
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