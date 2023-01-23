『大日本古文書 幕末外国関係文書之49【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 09時 07分に出品され03月15日 09時 07分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本 ISBN:9784130913997 東京大学史料編纂所／編纂 出版社:東京大学史料編纂所 出版年月:2003年03月 サイズ:430P 22cm 人文 ≫ 日本史 [ 日本史一般 ] ダイニホン コモンジヨ バクマツ／ガイコク／カンケイ／モンジヨ-49 ブンキユウ ガンネン ニガツ 登録日:2013/04/04 ※ページ内の情報は告知なく変更になることがあります。
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落札価格7623円
133 入札履歴
終了
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