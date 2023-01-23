『漫画家たちの戦争2期(全3巻セット) / 書籍 〔本〕【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 14時 51分に出品され05月06日 14時 51分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在173件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 発売日:2023年04月 / ジャンル:文芸 / フォーマット:本 / 出版社:金の星社 / 発売国:日本 / ISBN:9784323942391 / アーティストキーワード:Book ブック 書籍