『[中国語簡体字] 中流砥柱−中国共産党與全民族抗日戦争 全３冊【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 18時 52分に出品され03月31日 18時 52分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在786件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【編著者】中共中央党史研究室第一研究部編著 【出版社】 中共党史出版社 【出版年月】2005/08 【商品コード】 10177286