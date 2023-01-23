『AIGLE / エーグル キッズリュック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 15時 15分に出品され03月13日 15時 15分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
この商品はセール価格です
19，800円 → 10，890円(45%off)
【カテゴリ】キッズ > バッグ > リュック・バックパッ…
【カラー】ネイビー
【サイズ】FREE
【実寸(cm)】-
【素材】ポリエステル100%
【製造国】-
【基本情報】timesale，ZNJAP50，エーグル
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落札価格7623円
42 入札履歴
終了
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