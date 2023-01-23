『tシャツ Tシャツ プレーティングジャージー ペプラム カットソー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 15時 26分に出品され04月01日 15時 26分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:75157539
ショップ:J.PRESS，ジェイプレス
ブランド:J.PRESS，ジェイプレス
商品名:プレーティングジャージー ペプラム カットソー
カテゴリ:トップス>Tシャツ/カットソー
ブランド品番:KKGJSA0721
素材:ネイビー系/グレー系/ライトグレー系/グリーン系/パープル系：綿:73%，ポリエステル:27%
原産国:中国
カラー:ライトグレー系，グレー系，グリーン系，ネイビー系，パープル系
サイズ:MEDIUM，LARGE
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落札価格7623円
371 入札履歴
終了
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