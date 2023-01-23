『tシャツ Tシャツ プレーティングジャージー ペプラム カットソー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 15時 26分に出品され04月01日 15時 26分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ZOZO問い合わせ番号:75157539

ショップ:J.PRESS，ジェイプレス

ブランド:J.PRESS，ジェイプレス

商品名:プレーティングジャージー ペプラム カットソー

カテゴリ:トップス>Tシャツ/カットソー

ブランド品番:KKGJSA0721

素材:ネイビー系/グレー系/ライトグレー系/グリーン系/パープル系：綿:73%，ポリエステル:27%

原産国:中国

カラー:ライトグレー系，グレー系，グリーン系，ネイビー系，パープル系

サイズ:MEDIUM，LARGE

カテゴリ ファッション

レディースファッション

トップス タグ tシャツ

Tシャツ

プレーティングジャージー

ペプラム

カットソー