『スニーカー FILA BARRICADE XT97 / フィラ バリケード XT97【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 07時 35分に出品され03月10日 07時 35分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『タイムセール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:74200820
ショップ:atmos，アトモス
ブランド:FILA，フィラ，atmos，アトモス
商品名:FILA BARRICADE XT97 / フィラ バリケード XT97
カテゴリ:シューズ>スニーカー
ブランド品番:uss23005-014 / uss23005-113
素材:-
原産国:CHINA
カラー:ホワイト，ブラック
サイズ:22.5cm，23.0cm，23.5cm，24.0cm，24.5cm，25.0cm，26.0cm，26.5cm，27.0cm，27.5cm，28.0cm，29.0cm
企画ID:1662125，1667524，1666595，1651744，1638493，1638469，1635880，1635878，1628979，1628978，1628976，1628975，1619497，1613966
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落札価格7623円
210 入札履歴
終了
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