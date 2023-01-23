『エアオプティクス プラス ハイドラグライド マルチフォーカル 4箱 遠近両用 2週間交換 1箱6枚 コンタクトレンズ 代引不可 アルコン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 22時 59分に出品され03月13日 22時 59分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在636件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 エア オプティクスプラス ハイドラグライド マルチフォーカル

日本アルコン

入数：6枚入

ベースカーブ(BC)：8.6

レンズ度数(D)：+0.25〜+5.00 （0.25ステップ）

±0.00〜-10.00 （0.25ステップ）

加入度数：LO（最大+1.25）MED（最大+2.00）HI（最大+2.50）

レンズ直径：14.2mm

含水率：33％

承認番号：22800BZX00370000

※販売価格及びサービスにつきまして、予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい

[製造販売元] 日本アルコン

[製造国] アメリカ合衆国

[広告文責] 有限会社ビジョンケア 046-876-6824

[区分] 高度管理医療機器 販売許可番号：第02210208

※コンタクトレンズは高度管理医療機器の為、必ず眼科にて処方されたレンズをお間違えの無い様ご注文・ご使用をお願い申し上げます