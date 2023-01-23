『T6 量水器ボックス 13-20mm用 水道 メーターボックス 耐荷重 6t 中荷重用 鋳鉄 水道管 13-20mm用 底板無し KDD-5【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 23時 14分に出品され04月09日 23時 14分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・耐荷重：T6（6トン）

・蓋材質：FCD500(ダクタイル鋳鉄) ，蓋耐荷重：Ｔ８（８トン）

・枠材質：FC200（普通鋳鉄）

・単 重：11kg

・蓋 色：黒色

・底 板：無し