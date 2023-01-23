『T6 量水器ボックス 13-20mm用 水道 メーターボックス 耐荷重 6t 中荷重用 鋳鉄 水道管 13-20mm用 底板無し KDD-5【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 23時 14分に出品され04月09日 23時 14分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・耐荷重：T6（6トン）
・蓋材質：FCD500(ダクタイル鋳鉄) ，蓋耐荷重：Ｔ８（８トン）
・枠材質：FC200（普通鋳鉄）
・単 重：11kg
・蓋 色：黒色
・底 板：無し
カクダイ VU管用目皿 4214-150
¥ 7592
ユニカ 多機能コアドリルUR21 ALC用Aタイプ（ストレートシャンク） UR21-A035ST
¥ 7588
ユニカ 多機能コアドリルUR21 振動用Vタイプ（SDSシャンク） UR21-V035SD
¥ 7588
ユニカ 多機能コアドリルUR21 振動用Vタイプ（ストレートシャンク） UR21-V035ST
¥ 7588
SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX枝部めねじ付チーズ P50×50A ▼178-6233 SKXMTP50X50 1個
¥ 7585
カクダイ キッチンヘッダー 783-534-13
¥ 7581
[C109] ノーリツ 給湯部材 排気カバー
¥ 7571
ステンレス ダクト 片落 管 ( レジューサー ) φ150×φ125 SUS304 継手 めっき 鋼鈑 規格 価格 継手 外径 異形ニップル 差込み cad 材質 重量 カタログ ク
¥ 7569
ノーリツ RC-7506S-1
¥ 7546
∬∬オンダ製作所 【OSC-151-13】パイプクリッパー 適合樹脂管13A〔GH〕
¥ 7546
###TBC タブチ エコパックエコキュート用配管部材【UPC10-10ECO 3M】〔HF〕
¥ 7487
リクシル グリッドフェンスR型 T-8 本体
¥ 7801
三協アルミ 樹脂竹垣 紗更 建仁寺垣 独立施工タイプ(間仕切支柱タイプ) 自在コーナー支柱 (1本) 1812 ダークブラウン（TBD）
¥ 7801
三協アルミ 樹脂竹垣 紗更 御簾垣 独立施工タイプ(間仕切支柱タイプ) 自在コーナー支柱 2段施工用 (1本) 1812 ダークブラウン（TBD） ＊受注生産品
¥ 7801
アルマックス(Almax) アルミ伸縮フェンスキャスター付き(ホワイト) 高さ1m×幅3m QXG1030NWT 1台
¥ 7795
YKK シンプレオフェンス13K型 傾斜水平コーナー継手 T100用 『フェンスオプション』
¥ 7777
目隠しフェンス 柱 アルミ 背の高い 長い 2段支柱 シンプルルーバーフェンス専用 支柱 多段支柱 目隠しフェンス 支柱高さ180cm
¥ 7777
フェンス 三協アルミ 三協立山 スーパー速川3型 フェンス本体 H600 SFC-3-2006 境界 屋外 アルミ 形材フェンスガーデン DIY 塀 壁 囲い
¥ 7708
落札価格7623円
295 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！