『送料無料 1本あたり1，650円税別 日本酒 松竹梅 山田錦 特別純米 辛口 1800mL パック 14度 清酒 1800ml 京都府 松竹梅 酒【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 20時 50分に出品され05月07日 20時 50分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
山田錦１００％使用旨み豊かですっきり辛口の特別純米酒です。
タイプ:普通酒
容量:1800ml
蔵名:松竹梅
都道府県:京都府
アルコール度数:14度
【箱入 正規品】リンクエイト (リンク8) 満寿泉 シーバスリーガル樽熟成 日本酒 株式会社 桝田酒造店 750ml 16％
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落札価格7623円
446 入札履歴
終了
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