『送料無料 1本あたり1，480円税別 日本酒 松竹梅 山田錦 特別純米 辛口 1800ml パック 14度 清酒 1800ml 京都府 松竹梅 酒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 23時 18分に出品され04月18日 23時 18分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在981件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 山田錦１００％使用旨み豊かですっきり辛口の特別純米酒です。

タイプ:普通酒

容量:1800ml

蔵名:松竹梅

都道府県:京都府

アルコール度数:14度

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