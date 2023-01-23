MS上質紙 コピー用紙 薄口 45kg 51.8g/平米 A2サイズ：500枚 薄手 印刷 白 写真 普通紙 名刺 印刷紙 印刷用紙【2025年の人気アイテム】

商品情報

商品名：上質紙 45kg 51.8g/平米 A2サイズ：500枚 コピー用紙 印刷 白 写真 普通紙 名刺 印刷紙 印刷用紙



【MS 上質紙 0.06mm 薄口】

コピー用紙の質感に近いツヤ消し上質紙。

インクジェットプリンターでも使用可能。印字品質は一般的なコピー用紙と同等レベルです。

A4・A3サイズだけでなく、カードサイズから全紙サイズ（1091×788mm）までご希望のサイズに対応可能です。



厚み：0.06mm(60μm)

厚み*：＊コピー用紙より薄い(機械によっては印刷の際に紙詰まりを起こす場合があります)

枚数：500枚

サイズ：A2(420mm×594mm)

坪数：51.8g/m2

連量：45kg

出荷予定：昼12時まで注文分即日出荷



用途：コピー用紙 印刷 白 写真 普通紙 名刺 まとめ買い 大量 会社 法人 会社 オフィス用品 印刷紙 コピー紙