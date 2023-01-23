『MS上質紙 コピー用紙 薄口 45kg 51.8g/平米 A2サイズ：500枚 薄手 印刷 白 写真 普通紙 名刺 印刷紙 印刷用紙【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 03分に出品され03月21日 19時 03分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：上質紙 45kg 51.8g/平米 A2サイズ：500枚 コピー用紙 印刷 白 写真 普通紙 名刺 印刷紙 印刷用紙
【MS 上質紙 0.06mm 薄口】
コピー用紙の質感に近いツヤ消し上質紙。
インクジェットプリンターでも使用可能。印字品質は一般的なコピー用紙と同等レベルです。
A4・A3サイズだけでなく、カードサイズから全紙サイズ（1091×788mm）までご希望のサイズに対応可能です。
厚み：0.06mm(60μm)
厚み*：＊コピー用紙より薄い(機械によっては印刷の際に紙詰まりを起こす場合があります)
枚数：500枚
サイズ：A2(420mm×594mm)
坪数：51.8g/m2
連量：45kg
出荷予定：昼12時まで注文分即日出荷
用途：コピー用紙 印刷 白 写真 普通紙 名刺 まとめ買い 大量 会社 法人 会社 オフィス用品 印刷紙 コピー紙
色上質紙 特色 白・赤 薄口 0.06mm B1サイズ：250枚 送料実費 色紙 色画用紙 単色 画材 カラーペーパー 工作 印刷紙 印刷用紙
¥ 7623
ステイショナリープリント 320長尺用紙 上質紙
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カラーペーパー特厚口B4 桃 1500枚 A283J-7 個人宅・商品代引・NP後払い・時間指定・離島不可
¥ 7620
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ds-2124856 日本製紙 しらおい A3Y目 157g1箱(1000枚:250枚×4冊) (ds2124856)
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¥ 7613
（まとめ） タカ印 OA対応賞状用紙 厚口 クリーム B4 タテ書用 10-1277 1パック（10枚） 〔×4セット〕
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【在庫目安：お取り寄せ】 PCA PA1162F600R04 PA1162F 源泉徴収簿 R04(600枚入)
¥ 7602
【在庫目安：お取り寄せ】 PCA PA133F200R04 PA133F 源泉徴収票 R04(200名入)
¥ 7602
【在庫目安：お取り寄せ】 ソリマチ SR290 宛名タックシール12面
¥ 7602
エーワン コンピュータフォーム ラベル4.5インチ幅 6面 500折(3000片) A-one 28023(エ-ワン) 返品種別A
¥ 7602
エーワン コンピュータフォームラベル[4.5インチ幅](6面:500折(3000片)) 28023
¥ 7602
【在庫目安：お取り寄せ】 OKI LP-610 再生紙（841mm×150m）2本/ 箱
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【在庫目安：お取り寄せ】 NEC PR-T500-ECPD016 感熱ラベル
¥ 7602
落札価格7623円
355 入札履歴
終了
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