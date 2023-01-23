『ラガーシャツ 長袖 メンズ カンタベリー canterbury 4インチストライプ ラグビージャージ 男女共用 ラグビー ボーダー 綿 タウンユース 紳士服 / RA42621 セール【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 12時 07分に出品され03月23日 12時 07分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【Fabric】

本体：コットン60％ ポリエステル40％／衿：コットン100％



ニュージーランドで生まれたディティール、仕様を継承し、コットンにリサイクルポリエステルをブレンドしたRUGGER LOOP(ラガーループ)を使用したスタンダードラグビージャージです。このヘヴィーウェイトにニッティングされた素材は重厚でありながら、風合いの良さが特徴でフィールドを選ばず、幅広いシーンで末長く愛用できます。また、ラグビーの母国イングランドで使われてきた比翼仕立ての前立てや、接ぎ目のない筒編み仕様のカフス、裾スリットのバータックなど、カンタベリーのアイデンティティーが詰まったアイテムです。単体での着用はもちろん、様々なレイヤリングでラガースタイルが楽しめます。

※サイズによって裾のボーダー柄の出方が異なります。予めご了承ください。



【原産国】中国



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