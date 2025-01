九桜 空手 晒太綾空手衣 一般普及・初心者向セット 3号サイズ R93【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

九桜 空手 晒太綾空手衣 一般普及・初心者向セット 3号サイズ R93



【商品説明】

・Accessories: inner and outer string

・Country of Origin: China

・Material: 100% cotton

・Set Includes: Top, pants, exposed belt

・Size: No. 3 (Suitable Height: 5 ft 3.0 inches - 5 ft 6.9 inches (160 -



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 33.30 cm

奥行 : 38.60 cm

重量 : 1.15 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。