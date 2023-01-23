『九桜 空手 晒太綾空手衣 一般普及・初心者向セット 3号サイズ R93【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 05時 19分に出品され03月21日 05時 19分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
九桜 空手 晒太綾空手衣 一般普及・初心者向セット 3号サイズ R93
【商品説明】
・Accessories: inner and outer string
・Country of Origin: China
・Material: 100% cotton
・Set Includes: Top， pants， exposed belt
・Size: No. 3 (Suitable Height: 5 ft 3.0 inches - 5 ft 6.9 inches (160 -
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 33.30 cm
奥行 : 38.60 cm
重量 : 1.15 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
九桜 空手 晒太綾空手衣 一般普及・初心者向セット 3号サイズ R93
¥ 7623
九桜 空手 晒太綾空手衣 一般普及・初心者向セット 3号サイズ R93
¥ 7623
九桜 空手 晒太綾空手衣 一般普及・初心者向セット 3号サイズ R93
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九桜 空手 晒太綾空手衣 一般普及・初心者向セット 3号サイズ R93
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落札価格7623円
989 入札履歴
終了
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