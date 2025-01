N by ONLY MINERALS ミネラルピグメント【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

N by ONLY MINERALS ミネラルピグメント



【ブランド】

ONLY MINERALS(オンリーミネラル)



【商品説明】

・01 イエス!:思わず「イエス!」と言いたくなる好感度抜群のアプリコット。

・02 ネオイエス!:アプリコットカラーの「イエス!」に、ネオンパールで華やぎをプラス。ナチュラルと冒険の狭間。

・03 ベル:”こんな色もつけてみると似合うんだ”という気づきが、心に明るい鐘を鳴らすミストラベンダー。

・【内容量】0.7g



【商品カテゴリ】

アイシャドウ



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 3.80 cm

奥行 : 4.20 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。