『N by ONLY MINERALS ミネラルピグメント【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 11時 17分に出品され04月25日 11時 17分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
画像出典元：「ONLY MINERALS（オンリーミネラル）」より引用
【商品名】
N by ONLY MINERALS ミネラルピグメント
【ブランド】
ONLY MINERALS（オンリーミネラル）
【商品説明】
・01 イエス！：思わず「イエス！」と言いたくなる好感度抜群のアプリコット。
・02 ネオイエス！：アプリコットカラーの「イエス！」に、ネオンパールで華やぎをプラス。ナチュラルと冒険の狭間。
・03 ベル：”こんな色もつけてみると似合うんだ”という気づきが、心に明るい鐘を鳴らすミストラベンダー。
・【内容量】0.7ｇ
【商品カテゴリ】
アイシャドウ
【サイズ】
高さ : 2.40 cm
横幅 : 3.80 cm
奥行 : 4.20 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7623円
127 入札履歴
終了
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