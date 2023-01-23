『N by ONLY MINERALS ミネラルピグメント【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 11時 17分に出品され04月25日 11時 17分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 画像出典元：「ONLY MINERALS（オンリーミネラル）」より引用



【商品名】

N by ONLY MINERALS ミネラルピグメント



【ブランド】

ONLY MINERALS（オンリーミネラル）



【商品説明】

・01 イエス！：思わず「イエス！」と言いたくなる好感度抜群のアプリコット。

・02 ネオイエス！：アプリコットカラーの「イエス！」に、ネオンパールで華やぎをプラス。ナチュラルと冒険の狭間。

・03 ベル：”こんな色もつけてみると似合うんだ”という気づきが、心に明るい鐘を鳴らすミストラベンダー。

・【内容量】0.7ｇ



【商品カテゴリ】

アイシャドウ



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 3.80 cm

奥行 : 4.20 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。