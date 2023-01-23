インフュージョン ドゥ プラダ ローズ オーデパルファム スプレータイプ 100ml PRADA 香水 LES INFUSIONS DE PRADA ROSE【新年の贈り物】

商品情報

2011年発売のレディス香水。二種類の高品質なローズの香りをふんだんにブレンドしたフローラル・スウィートの香調をベースにしており、とてもアロマティックでリラクゼーションを感じさせるアイテムに仕上がっております。シシリアン・マンダリンやペパーミントなどが、ターキッシュ・ローズやブルガリアン・ローズなどと絡み合い、ブラジリアン・マテ茶が徐々にローズと溶け合わされ、ラオス産ビーズ・ワックス(蜜蝋)が最後になめらかなスウィートを重ねるというのが基本的な流れだと思います。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ プラダ インフュージョンドゥプラダローズ オーデパルファム スプレータイプ 100ml ] 英語名[ PRADA LES INFUSIONS DE PRADA ROSE EAU DE PARFUM SPRAY ]



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