『プラダ 香水 インフュージョン ドゥ プラダ ローズ EDP・SP 100ml LES INFUSIONS DE PRADA ROSE 新品 未使用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 02時 52分に出品され04月01日 02時 52分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2011年発売のレディス香水。二種類の高品質なローズの香りをふんだんにブレンドしたフローラル・スウィートの香調をベースにしており、とてもアロマティックでリラクゼーションを感じさせるアイテムに仕上がっております。シシリアン・マンダリンやペパーミントなどが、ターキッシュ・ローズやブルガリアン・ローズなどと絡み合い、ブラジリアン・マテ茶が徐々にローズと溶け合わされ、ラオス産ビーズ・ワックス(蜜蝋)が最後になめらかなスウィートを重ねるというのが基本的な流れだと思います。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ プラダ インフュージョンドゥプラダローズ オーデパルファム スプレータイプ 100ml ] 英語名[ PRADA LES INFUSIONS DE PRADA ROSE EAU DE PARFUM SPRAY ]
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落札価格7623円
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終了
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