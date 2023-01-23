『バレンチノ 香水 バレンチノ ヴァレンティナ ウード アソリュート EDP・SP 80ml VALENTINA OUD ASSOLUTO VALENTINO【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 01時 22分に出品され03月10日 01時 22分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2013年発売のレディス香水。格調高くてディープな、フローラル・レザリー・ウッディーの香調がベース。濃密なトーンで魅惑のフェミニンをつむぎ出す、スペシャルな一品にしあがっております。トップはオレンジ・ブロッサムやカルダモンなど。ミドルはウード、ブラジリアン・ローズ、レザーなど。ラストはサフラン、バニラ、ウッディー・アコードなど。ウード(香木)、ローズ、レザー、バニラあたりがメインとなっている印象で、場合によっては濃いオリエンタル系に感じれるかもしれません。いずれにせよ、ナイト・シーン向きの香りです。 キーワード[ 香水・フレグランス:フルボトル:レディース・女性用 ] 商品名[ バレンチノ ヴァレンティナウードアソリュート オーデパルファム スプレータイプ 80ml ] 英語名[ VALENTINO VALENTINA OUD ASSOLUTO EAU DE PARFUM SPRAY ]