『最短賞味2026.3・ジーランディア 犬 チキン 185g×24缶 成犬用ウェット ドッグフード総合栄養食 正規品ze60135【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 11分に出品され03月23日 07時 11分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ジーランディアは徹底した安全管理のもとで育てられた畜産物を主原料に製造され、高品質で安心・安全なドッグフードを提供しています。



※最短賞味（期限）表記について

タイトルに表示の賞味期限は、弊社在庫の最短期日になりますがご注文のタイミングにより表記より長い場合も御座います。

輸入元入荷状況により表記より短くなる場合も御座います。

賞味期限のご指定（期限の長い商品等）はお受け出来ませんので、予めご了承ください。



輸入品のため凹み錆がある場合がありますので、予めご了承ください。