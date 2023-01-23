『No.95 ナガレハナサンゴ|ハードコーラル ユラユラ系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 17時 25分に出品され04月05日 17時 25分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 No.95 ナガレハナサンゴ|ハードコーラル ユラユラ系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY



サイズは横幅約12cm、高さ約8.5cm程度です。



学名【Euphyllia ancora】

サイズはサンゴの土台や咲いている際の目安です。

環境によっては、サイズが変わる場合などもございます。

見えにくい箇所に欠損個所がある場合もございます。

ご理解ください。



照明によっては見え方が変わります。あらかじめご了承ください。

入荷日4月17日

撮影日6月7日

照明：BLUE LED