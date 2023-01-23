『No.5 沖縄産スジチヂミトサカ 薄パープル【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 22時 05分に出品され03月19日 22時 05分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 No.5 沖縄産スジチヂミトサカ 薄パープル







No.5 沖縄産スジチヂミトサカ 薄パープル



サイズは横幅約11.5cm、高さ約10cm程度です。



サイズはサンゴの土台や咲いている際の目安です。

置いている向きでサイズは変わります。

環境によっては、サイズが変わる場合などもございます。

また、土台から取れかけてる箇所があったり、輪ゴムで固定している場合もございます。

気になる場合はボンド止めなどで対処ください。

色味も変わる場合もございます。

ご理解ください。



照明によっては見え方が変わります。あらかじめご了承ください。

入荷日4月7日

撮影日4月9日



照明：SPECTORA&G4PRO