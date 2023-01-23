『ジーランディア ドッグ チキン 185g×24缶【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月10日 19時 32分に出品され05月10日 19時 32分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 肉類93%、穀類0%の最高品質なプレミアムドッグフード



ニュージーランドで放牧された牧草育ちの羊のグリーントライプを使用。

安全管理のもとで育てられた畜産物を主原料とした高品質で安心・安全なドックフードです。



【原材料】

チキン、ラム内臓（肝臓、肺、グリーントライプ、心臓、腎臓）、緑イ貝、ドライイースト、キャロット、カシアガム、寒天、サーモンオイル、グアーガム、セレン酵母



【成分】粗タンパク質9.5%以上、粗脂肪5%以上、粗灰分3%以下、粗繊維1.5%以下、水分 78%以下



【カロリー】96.3kcal/100g