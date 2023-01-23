『ジーランディア ドッグ チキン 185g×24缶【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月10日 19時 32分に出品され05月10日 19時 32分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在271件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
肉類93%、穀類0%の最高品質なプレミアムドッグフード
ニュージーランドで放牧された牧草育ちの羊のグリーントライプを使用。
安全管理のもとで育てられた畜産物を主原料とした高品質で安心・安全なドックフードです。
【原材料】
チキン、ラム内臓（肝臓、肺、グリーントライプ、心臓、腎臓）、緑イ貝、ドライイースト、キャロット、カシアガム、寒天、サーモンオイル、グアーガム、セレン酵母
【成分】粗タンパク質9.5%以上、粗脂肪5%以上、粗灰分3%以下、粗繊維1.5%以下、水分 78%以下
【カロリー】96.3kcal/100g
eugreen (ユーグリーン) シニア チキン 900g×3 (選べるプレゼント付)
¥ 7623
ジーランディア プレミアムペットフード チキン 犬用 185gx24缶セット ペット ペット用
¥ 7623
ジーランディア プレミアムペットフード ビーフ 犬用 185gx24缶セット ペット ペット用
¥ 7623
ブラックウッド ミルフード PUPPY 900g×3袋
¥ 7623
リーガル ドッグフード リーンレシピ 5.9kg 無添加 ヒューマングレード
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リーガル ドッグフード アダルト ファームハウスレシピ チキン 5.9kg 無添加 ヒューマングレード
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ドッグスタンス 療法食 腎臓・心臓サポート 1kg×3 ドライフード ドッグフード DOGSTANCE
¥ 7623
ジーランディア ドッグ サーモン 185g×24缶
¥ 7623
【正規品】ジーランディア ドッグ サーモン 1ケース(185g×24個)【zealandia】【ドッグフード/缶/ウエットフード/ケース】
¥ 7623
ジーランディア ドッグ サーモン 185ｇ×24缶
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【正規品】ジーランディア ドッグ ラム 1ケース(185g×24個)【zealandia】【ドッグフード/缶/ウエットフード/ケース】
¥ 7623
ジーランディア ドッグ ラム 185g×24缶
¥ 7623
ジーランディア ドッグ ラム 185ｇ×24缶
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ジーランディア ドッグ チキン 185ｇ×24缶
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ジーランディア ドッグ ウェット チキン 185g×24缶 ドッグフード 缶詰 na
¥ 7623
落札価格7623円
271 入札履歴
終了
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