『No.13 ウミキノコ スーパーグリーン|ソフトコーラル アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 13分に出品され03月06日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズは横幅約9cm、高さ約7cm程度です。







学名【Sarcophyton sp.】

サイズは骨格ではなく咲いている際の全体的な大きさの目安です。

フラグや土台よりもサンゴが小さい場合は土台のサイズを含めたサイズを記載している場合もございます。

水質や照明など環境によっては、サイズが変わる場合などもございます。

また、照明によっては見え方や色味が変わります。

あらかじめご了承くださいませ。



入荷日：撮影日：2023/11/25

照明：MJ-L165