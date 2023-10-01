No.41 オーストラリア産カクオオトゲキクメイシ|ハードコーラル プクプク系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

サイズは横幅約5.5cm、高さ約4.5cm程度です。







学名【Acanthastrea lordhowensis】

ホワイトなどが強い照明はサンゴの色落ちがしやすいので、

ブルー球強めで飼育すると比較的色が上がりやすいです。

また、サンゴフードを与えることにより、

健康的な状態にし、丈夫に育てることが出来ます。

飼育も比較的容易です。



サイズは骨格ではなく咲いている際の全体的な大きさの目安です。

フラグや土台よりもサンゴが小さい場合は土台のサイズを含めたサイズを記載している場合もございます。

水質や照明など環境によっては、サイズが変わる場合などもございます。

また、照明によっては見え方や色味が変わります。

あらかじめご了承くださいませ。



入荷日：撮影日：2023/10/1

照明：KR93SP