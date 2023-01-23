タカショー　システムストーン　ユニットサークル　エクステリア　敷石　ネットストーン　乱形　アプローチ　SYS-CC　パーツC【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【お取引可能地域について】

こちらの商品は東京・神奈川・埼玉・千葉と他関東の一部近県のみのお取り引きとさせていただいております。



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タカショー システムストーン

ユニットサークル パーツC 入数（3枚）



コード：40055300

品番：SYS-CB



ネットを貼ったユニット天然石



天然石のため色調、寸法、厚み、石模様にバラツキがあります。仮置きをし全体の色調や納まり等のバランスを確認して施工してください。

1箱当たりの平米数は目地幅10mmで算出しています。実際に必要となる平米数は端部の処理、施工目地幅等により変動しますので余裕を見てご発注ください。

駐車場、車両が通行する場所での使用は不可。

輸入品のため在庫、受注状況により納品に時間がかかる場合があります。ご注文前に在庫をお問い合わせください。

製品の特長や取り扱いなどはタカショー・カタログでご確認ください。