『No.53 浅場ミドリイシ|SPS ハードコーラル アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ASY【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月10日 18時 54分に出品され05月10日 18時 54分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズは横幅約11cm、高さ約5cm程度です。
学名【Acropora】
輸送中の枝折れなどご了承ください。
また、見えにくい箇所に欠損がある場合もございます。
サイズは骨格ではなく咲いている際の全体的な大きさの目安です。
フラグや土台よりもサンゴが小さい場合は土台のサイズを含めたサイズを記載している場合もございます。
水質や照明など環境によっては、サイズが変わる場合などもございます。
また、照明によっては見え方や色味が変わります。
あらかじめご了承くださいませ。
入荷日：撮影日：2023/11/6
照明：SPECTORA SP200
No.21 ナガレハナサンゴ |ハードコーラル ユラユラ系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
¥ 7623
No，21 バブルディスク|ソフトコーラル アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
¥ 7623
No.15 オーストラリア産カクオオトゲキクメイシ|ハードコーラル プクプク系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
¥ 7623
No.142 ベトナム産マメスナギンチャク|ソフトコーラル アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
¥ 7623
No.14 ツツウミヅタ 極美オレンジカラー|ソフトコーラル ユラユラ系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ASY
¥ 7623
No.3 オーストラリア産ハナガタサンゴ|ハードコーラル プクプク系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
¥ 7623
No.7 インドネシア産ツツウミヅタ|ソフトコーラル ユラユラ系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ASY
¥ 7623
No，18 バブルディスク|ソフトコーラル アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
¥ 7623
No，2 タコアシブランチ オレンジカラー|ハードコーラル ユラユラ系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
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No.46 浅場ミドリイシ|SPS ハードコーラル アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ASY
¥ 7623
No.9 ツツウミヅタ 極美グリーンコア|ソフトコーラル ユラユラ系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ASY
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No.30 ナガレハナサンゴ |ハードコーラル ユラユラ系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
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No.44 オオバナサンゴ マルチカラー|ハードコーラル プクプク系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
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No.209 浅場ミドリイシ|SPS ハードコーラル アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ASY
¥ 7623
No.29 ナガレハナサンゴ |ハードコーラル ユラユラ系 アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
¥ 7623
店内増殖個体 CE Seriatopora Pink Bird Nest フラグ|SPS ハードコーラル アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ASY
¥ 7623
【ディスカス】ハイボディスーパーブルーダイヤモンド1匹【サンプル画像】12-13cm （生体）
¥ 7623
No，5 バブルディスク|ソフトコーラル アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ユラユラ ASY
¥ 7623
落札価格7623円
862 入札履歴
終了
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