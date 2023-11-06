No.53 浅場ミドリイシ|SPS ハードコーラル　アクアスタイルユー サンゴ 通販 販売 ASY【2025年度カレンダ】

商品情報

サイズは横幅約11cm、高さ約5cm程度です。







学名【Acropora】

輸送中の枝折れなどご了承ください。

また、見えにくい箇所に欠損がある場合もございます。



サイズは骨格ではなく咲いている際の全体的な大きさの目安です。

フラグや土台よりもサンゴが小さい場合は土台のサイズを含めたサイズを記載している場合もございます。

水質や照明など環境によっては、サイズが変わる場合などもございます。

また、照明によっては見え方や色味が変わります。

あらかじめご了承くださいませ。



入荷日：撮影日：2023/11/6

照明：SPECTORA SP200