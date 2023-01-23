『アキュミリア accu milia ブルークレールコットンワンピ XS/SS 小型犬 犬服 ウエア ワンピース ドレス セレブ 送料無料【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 23時 03分に出品され04月15日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 鮮やかなライトブルーのコットンフリルを使用し、ブルー系のチュチュタイプワンピースです



めずらしいブルーのコットンレースがとても素敵です



※コットンレースがなくなり次第完売とさせて頂きます



サイズ

XS / SS