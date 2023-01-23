『猫 ハウス スツール 六角 ラタン キャットステップ MYZOO マイズー Busy Cat専用 COVER RATTAN カバーラタン【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 08時 28分に出品され03月20日 08時 28分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
備考:【六角ハウス本体は別売りです】
MYZOOの壁付け用六角ハウスに取り付けられるハウスカバーに藤細工を使用したラタンデザインができました。
2種類の素材を融合し、ユニークで華やかな見た目に仕上げました。やすらぎと和やかさを感じることができます。
猫ちゃんの安心できる隠れ家としてお使いいただけます。
※六角ハウスは別売りです。
商品サイズ:幅45×高さ39.3×奥行2cm
穴の直径：20cm
材質:パイン材、藤
原産国:中国
パッケージサイズ:幅42×高さ49×奥行き3.8cm
1.31kg
商品重量:0.61kg
ご注意点:・六角ハウス本体は別売りです。
・開封後のお客様都合の返品はご遠慮ください。ご購入・開封前にサイズをご確認ください。
猫 ハウス スツール 六角 ラタン 藤細工 おしゃれ 和 カバー プレート
犬用 ドライブボックス ドライブベッド 猫用 カー用品 車載 肘掛け アームレスト ペットソファー いぬ ドライブ用品 旅行 お出かけ 6kgまで
¥ 7622
大 犬猫用 ベッド ペット用寝袋 保温防寒 洗える ドーム型猫ハウス 小型犬 中型犬 犬猫ベッド ハウス ペットハウス かわいい 期間限定
¥ 7620
ボンビアルコン スリムキャットサークル 拡張用1段
¥ 7620
Cat Hammock， pet Hammock， Winter Summer Two Sides Multi Function Portable Breathable Mesh Pet Hammock Hanging Bed for Cats Dogs(L-Blue)好評販売中
¥ 7620
lifesia 猫ハウス 木製 ペットハウス 家具 多用途 猫ベッド 頑丈耐久 お手入れ簡単 中敷クッション付き インテリア おしゃれ 木目
¥ 7617
Cat Club Circus Cat House & Scratcher w/ Catnip
¥ 7616
DINGHANG ハウススツール 玄関 椅子 動物椅子 オットマン おしゃれ 猫の家 多機能多用途猫小屋 ねこハウス 組立簡
¥ 7616
スツール ペット ペットハウス おしゃれ ペットベッド 腰掛け 椅子 チェア 玄関 イス シンプル 北欧 ナチュラル モダン 個性的 PET-63
¥ 7616
防水性ナイロン生地で作られた犬猫ベッド ソファ 4シーズン 快適でリラックスできる 防水性クッション
¥ 7616
IXI Cat Scratching Post - The Cat Scratching Pole Designed for Cage Cat Scratcher Made by Sisal Cat Cage Scratching Post Cat... [並行輸入品]
¥ 7616
ペットソファー ペットベット 高級 PUハイ デザインソファー クッション付き 洋室 和室 に応じで脚の取り外し可能 PU レザー 猫 犬【ラッピング不可】
¥ 7616
ペットハウス ベッド 犬 猫 犬小屋 猫小屋 暖かい ペット 犬用 猫用厚手 もこもこ 洗える 動物ベッド 室内用 丸型 ドーム型 取り外し可能
¥ 7616
Hollypet Crystal Velvet Self-Warming 2 in 1 Foldable Cave House Shape Nest
¥ 7616
Cat Houses for Outdoor Cats， Outdoor Cat House for Winter， Weatherproof Warm and Insulated Cat House with Transparent Curta... 3 [並行輸入品]
¥ 7616
TOY リュックキャボア ケージ キャ贈り物 モコモコ ペット ケース ブルー キャリーバッグ ギフト 抱っこ紐 ピンク キャリーケース 犬 猫
¥ 7616
Sanery(サネリー) 猫宇宙船ハウス 猫 ベッド ペット ウォールナット 爪とぎ付き クッション付き 木製 透明宇宙船 通気性 ペット休憩所 キャットタワー 可愛い オ
¥ 7615
AIFY キャットタワー 据え置き スリム 大型 中型 ハンモック付 おしゃれ かわいい 爪とぎ おもちゃ 運動不足 安定 頑丈 ねこ 爪とぎ 爪研ぎ 多頭飼い 麻紐 子猫
¥ 7615
LifeRed 猫 ベッド ペットベッド 猫ハウス ペットハウス ドーム型 通年タイプ 洗える 寒さ対策 小型犬 猫用 うさぎ ステップ (
¥ 7615
落札価格7623円
476 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！