『猫 ハウス スツール 六角 ラタン キャットステップ MYZOO マイズー Busy Cat専用 COVER RATTAN カバーラタン【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 08時 28分に出品され03月20日 08時 28分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 備考:【六角ハウス本体は別売りです】



MYZOOの壁付け用六角ハウスに取り付けられるハウスカバーに藤細工を使用したラタンデザインができました。



2種類の素材を融合し、ユニークで華やかな見た目に仕上げました。やすらぎと和やかさを感じることができます。



猫ちゃんの安心できる隠れ家としてお使いいただけます。



※六角ハウスは別売りです。





商品サイズ:幅45×高さ39.3×奥行2cm



穴の直径：20cm



材質:パイン材、藤



原産国:中国



パッケージサイズ:幅42×高さ49×奥行き3.8cm



1.31kg



商品重量:0.61kg



ご注意点:・六角ハウス本体は別売りです。



・開封後のお客様都合の返品はご遠慮ください。ご購入・開封前にサイズをご確認ください。



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