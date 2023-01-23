『「あすつく」ジーランディア ドッグ(サーモン)缶 185g×24個【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 13分に出品され03月15日 01時 13分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
オールステージ（全犬種・全年齢）用
必須アミノ酸を含む高品質なたんぱく質を主原料に使用
合成保存料・合成着色料不使用
栄養価が高く保存食として最適
【分析値】
粗たん白質 8.5 ％以上 、粗脂肪 5.5 ％以上 、粗繊維 0.2％以下 、粗灰分 3.0％以下 、水分 78.0％以下 、オメガ3 0.1％
【原材料】
サーモン、ラム内臓(肝臓、肺、グリーントライプ、心臓、腎臓)、緑イ貝、ドライイースト、キャロットファイバー、カシア、寒天、サーモンオイル、炭酸カルシウム、グアーガム、※ビタミン類＆ミネラル類、塩化カリウム、塩化コリン、タウリン
※ビタミン及びミネラル類
ビタミンA 3610IU、ビタミンD3 190IU、亜鉛 30mg、鉄 20mg、銅 1.9mg、マンガン 1.9mg、ヨウ素 0.38mg、セレン 0.03mg
ジーランディア ドッグ ウェット サーモン 185g×24缶 ドッグフード 缶詰 na
¥ 7623
ジーランディア ドッグ ウェット ラム 185g×24缶 ドッグフード 缶詰 na
¥ 7623
ドッグフード wanfoo プレミアムドッグ (ウサギ肉＆鶏肉タイプ) シニア 高齢犬用 6kg(200g×30袋入り) ワンフー 無添加 国産
¥ 7623
ジーランディア ドッグ ウェット チキン 185g×24缶 ドッグフード 缶詰 na
¥ 7623
オーガニック 認証 BIO ビオ ボッシュ bosch シニアトマト＆ハーブ ドッグフード (3.75kg［0.75kg×5袋］) 詰め替えパック
¥ 7623
鹿肉 ドッグフード 国産 無添加 ドッグスタンス 鹿肉 麹熟成 800g×3袋 犬用 ベニソン ドックフード ドライフード シニア犬 高齢犬 成犬 パピー 全年齢
¥ 7623
ドッグフード wanfoo プレミアムドッグ (ウサギ肉＆鶏肉タイプ) レギュラー 成犬用 6kg(200g×30袋入り) ワンフー 無添加 国産
¥ 7623
送料無料 ニュートロ シュプレモ 体重管理用 ７．５ｋｇ お一人様２点限り 沖縄別途送料
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【安心のオーガニック食材】 ギャザー フリーエーカー 2.72kg ドッグフード 全犬種用 オーガニックチキン グレインフリー ポテトフリー ミールフ
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キアオラ ラム 5kg ドッグフード グレインフリー レッドハート KiaOra
¥ 7623
キアオラ ラム ＆ サーモン 5kg ドッグフード グレインフリー レッドハート KiaOra
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キアオラ ドッグフード ラム 5kg 【正規品】
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ヒルズ プリスクリプションダイエット ドッグフード u/d ユーディーチキン入り 犬用 特別療法食 3kg
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[リーガル]REGAL リーンレシピ 5.9kg プレミアムフード ドライ 成犬用 高齢犬用 犬 胃腸 ダイエット 0850015801167 #w-170353-00-00
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[リーガル]REGAL アダルト ファームハウスレシピ チキン 5.9kg プレミアムフード ドライ 成犬用 犬 胃腸 被毛ケア 0850015801013 #w-170346-00-00
¥ 7623
【オーガニック・ベジタリアン】 ギャザー エンドレスバレー 2.72kg ドッグフード 全犬種用 野菜たっぷり 肉・魚不使用 アレルギー対応 スーパー
¥ 7623
Ami ドッグフード (dog food ) ベジタリアン 大粒 3kg 中型 大型犬用 正規輸入品アレルギーフリー 天然植物成分 防腐剤
¥ 7623
落札価格7623円
592 入札履歴
終了
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