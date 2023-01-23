『「あすつく」ジーランディア ドッグ(サーモン)缶 185g×24個【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 13分に出品され03月15日 01時 13分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 オールステージ（全犬種・全年齢）用

必須アミノ酸を含む高品質なたんぱく質を主原料に使用

合成保存料・合成着色料不使用

栄養価が高く保存食として最適



【分析値】

粗たん白質 8.5 ％以上 、粗脂肪 5.5 ％以上 、粗繊維 0.2％以下 、粗灰分 3.0％以下 、水分 78.0％以下 、オメガ3 0.1％



【原材料】

サーモン、ラム内臓(肝臓、肺、グリーントライプ、心臓、腎臓)、緑イ貝、ドライイースト、キャロットファイバー、カシア、寒天、サーモンオイル、炭酸カルシウム、グアーガム、※ビタミン類＆ミネラル類、塩化カリウム、塩化コリン、タウリン





※ビタミン及びミネラル類

ビタミンA 3610IU、ビタミンD3 190IU、亜鉛 30mg、鉄 20mg、銅 1.9mg、マンガン 1.9mg、ヨウ素 0.38mg、セレン 0.03mg