『猫用 猫 キャットステップ キャットウォーク 壁付け キャットステップ MYZOO マイズー AVENUE 100cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 03時 19分に出品され04月10日 03時 19分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
複数繋げてキャットウォークにもなるキャットステップ商品サイズ:100cm：幅100×奥行30×高さ40cm
耐荷重：約15kg
材質:PB、鋼管
パッケージサイズ:
商品重量:4.55kg
お届け状態:組み立て商品
ご注意点:【取り付け上のご注意】
※本製品は組み立てが必要です。
※壁と天井の材質はコンクリートが推奨です。
中空壁の場合は木下地(間柱)のあるところに直接ネジ固定することで壁付けが可能です。木下地(間柱)のないところに壁自体の強度をよくご確認の上、付属専用アンカーを打ち込んで固定する必要があります。ご自身での判断に不安がある場合、専門業者等にご確認またはお問い合わせください。
※天井の材質はコンクリート以外の場合、専門業者に取付可否を判断してもらう必要があります。
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落札価格7623円
367 入札履歴
終了
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