完全生産限定（取）浜田省吾　2DVD+2CD/ON THE ROAD 2015-2016 “Journey of a Songwriter”　18/4/25発売　オリコン加盟店【2025の人気アイテム】

商品情報

完全生産限定盤

・2DVD+2CD(4枚組)

・三方背スリーブケース

・デジパック仕様



2015年、10年ぶりとなるオリジナルアルバム「Journey of a Songwriter 〜旅するソングライター」の発売を受けてスタートしたホールツアー「ON THE ROAD 2015 “Journey of a Songwriter“」のフェスティバルホール公演と、ソロデビュー40周年となった翌2016年のアリーナツアー「ON THE ROAD 2016 “Journey of a Songwriter” since 1976」のさいたまスーパーアリーナ公演の模様を収録したライブ映像商品。特典映像を多数収録。さらに、ライブ音源で聴くアルバム「Journey of a Songwriter 〜 旅するソングライター」2枚組CDも同梱します。



【ご注意】

DM便または郵便利用で送料無料です。

(宅配便ご希望の場合は¥600〜になります。)

商品到着まで出荷日から2〜4日かかります。【※発売日着不可】

誠に勝手ながらお支払い方法が代引きの場合は代金引換郵便を

利用いたします。

(宅配便・速達便をご希望の場合は、代引き以外のお支払方法をお選び下さい)



※複数買いご希望の場合は代引き不可となり、別途送料加算となります。