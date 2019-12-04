『１９９９／人間だった／羊文学【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 33分に出品され03月04日 14時 33分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
羊文学
販売会社/発売会社：（株）スペースシャワーネットワーク(（株）スペースシャワーネットワーク)
発売年月日：2019/12/04
JAN：4544163468810
規格品番：PECF9034
新作「きらめき」が好調な羊文学のクリスマスシングルが限定発売。永らくCD化が待たれていた2018年デジタル限定でスマッシュヒットしたクリスマスシングル「1999」に20年2月発売予定の新作からのパイロット「人間だった」と「1999」のホーリーなアコースティックバージョンをカップリング。 (C)RS
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4544163468810
商品コード
0019356859
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落札価格7623円
47 入札履歴
終了
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