『グロウ・フィンズ〜レアリティーズ（１９６５−８２）／キャプテン・ビーフハート＆ヒズ・マジック・バンド【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 16時 45分に出品され03月14日 16時 45分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
キャプテン・ビーフハート＆ヒズ・マジック・バンド
販売会社/発売会社：Ｐヴァイン・レコード（ＰＶＩ）(インディペンデント・レーベル)
発売年月日：1999/09/25
JAN：4995879011584
規格品番：PCD1158
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4995879011584
商品コード
0015176372
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落札価格7623円
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終了
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