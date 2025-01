BD/水樹奈々/NANA MIZUKI LIVE HEROES(Blu-ray)【Pアップ【コストコ お買い得】

商品情報

水樹奈々 (ミズキナナ みずきなな)

2023年6月21日 発売





BD:1

1.OPENING MOVIE

2.innocent starter

3.BRAVE PHOENIX

4.PHANTOM MINDS

5.MC1

6.SECRET AMBITION

7.迷宮バタフライ -diverse-

8.天空のカナリア

9.Cherry Boys SHOWCASE 「チェリボ バーニング」

10.Mr.Bunny!

11.Angel Blossom

12.team YO-DA INTRODUCTION

13.PRIDE OF GLORY

14.Take a shot

15.MC2

16.ストラトスフィア

17.深愛

18.SHORT MOVIE 「AΩ」

19.FEARLESS HERO

20.WILD EYES

BD:2

1.MC3

2.GET BACK

3.Destinys Prelude

4.Dont be long

5.MC4

6.ETERNAL BLAZE

7.ENDING MOVIE

8.ミラクルフライト(ENCORE)

9.POP MASTER(ENCORE)

10.MC5(ENCORE)

11.BRIGHT STREAM(ENCORE)

12.MC6(ENCORE)

13.Pray(ENCORE)

14.LINE UP(ENCORE)

15.END ROLL(ENCORE)

16.making of LIVE HEROES -LIGHTNING MODE-(SPECIAL FEATURE)

BD:3

1.OPENING MOVIE

2.TESTAMENT

3.FINAL COMMANDER

4.Exterminate

5.MC1

6.METRO BAROQUE

7.嘆きの華

8.Heart-shaped chant

9.Cherry Boys SHOWCASE 「