『BD/水樹奈々/NANA MIZUKI LIVE HEROES(Blu-ray)【Pアップ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 21時 49分に出品され03月16日 21時 49分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
水樹奈々 (ミズキナナ みずきなな)
2023年6月21日 発売
BD:1
1.OPENING MOVIE
2.innocent starter
3.BRAVE PHOENIX
4.PHANTOM MINDS
5.MC1
6.SECRET AMBITION
7.迷宮バタフライ -diverse-
8.天空のカナリア
9.Cherry Boys SHOWCASE 「チェリボ バーニング」
10.Mr.Bunny!
11.Angel Blossom
12.team YO-DA INTRODUCTION
13.PRIDE OF GLORY
14.Take a shot
15.MC2
16.ストラトスフィア
17.深愛
18.SHORT MOVIE 「AΩ」
19.FEARLESS HERO
20.WILD EYES
BD:2
1.MC3
2.GET BACK
3.Destinys Prelude
4.Dont be long
5.MC4
6.ETERNAL BLAZE
7.ENDING MOVIE
8.ミラクルフライト(ENCORE)
9.POP MASTER(ENCORE)
10.MC5(ENCORE)
11.BRIGHT STREAM(ENCORE)
12.MC6(ENCORE)
13.Pray(ENCORE)
14.LINE UP(ENCORE)
15.END ROLL(ENCORE)
16.making of LIVE HEROES -LIGHTNING MODE-(SPECIAL FEATURE)
BD:3
1.OPENING MOVIE
2.TESTAMENT
3.FINAL COMMANDER
4.Exterminate
5.MC1
6.METRO BAROQUE
7.嘆きの華
8.Heart-shaped chant
9.Cherry Boys SHOWCASE 「
BD/水樹奈々/NANA MIZUKI LIVE HOME × RUNNER(Blu-ray)【Pアップ
¥ 7623
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BD/水樹奈々/NANA MIZUKI LIVE GRACE-OPUS III-×ISLAND×ISLAND+(Blu-ray)【Pアップ
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DVD/水樹奈々/NANA MIZUKI LIVE HEROES【Pアップ
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DVD/水樹奈々/NANA MIZUKI LIVE HEROES
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落札価格7623円
141 入札履歴
終了
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