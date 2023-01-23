『BD/7ORDER/7ORDER LIVE FACTORY 脱色と着色(Blu-ray)【Pアップ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 09時 10分に出品され03月24日 09時 10分に終了予定です。即決価格は7,623円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 7ORDER (セブンオーダー せぶんおーだー)

2023年4月19日 発売





BD:1

1.agitate

2.タイムトラベラー

3.青空と爆弾

4.SUMMER様様

5.BOW!!

6.ダンスナンバー

7.Power

8.Ups & Downs

9.ONE

10.Get Gold

11.夢想人

12.Sabaoflower

13.27

14.Growing up(Encore)

15.雨が始まりの合図(Encore)

16.LIFE(Double Encore)

17.72days record(Bonus Movie)

18.Visual Commentary(Bonus Movie)